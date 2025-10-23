Солнцезамещение: россияне массово ринулись скупать витамин D

Россияне массово скупают витамин D. За девять месяцев этого года они приобрели 14,4 млн упаковок вещества, сообщает SHOT .

По данным «Честного знака», за девять месяцев 2025 года продажи витамина D увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем стоимость упаковки тоже выросла. Если в прошлом году она составляла в среднем 375 рублей, то в этом — уже 460 рублей.

Спрос на витамин D в некоторых регионах подскочил на 10-15%. Больше всего продажи вещества увечились в Чукотском автономном округе (+17%). Также большой спрос был в Вологодской области и Ингушетии (+13%).

На третьей позиции расположились Белгородская область и Кабардино-Балкария. Там продажи витамина D выросли на 11%. При этом в Москве спрос увеличился только на 2%. В столице было куплено 1,73 млн упаковок витамина D.

Ранее врач Екатерина Дмитриенко рассказала, что в зимний период у людей падает содержание витамина D3 в организме. Из-за дефицита этих витаминов у человека может начаться остеопороз.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.