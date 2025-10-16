Укрепить организм зимой можно с помощью «витамина Солнца»

Зимой длина солнечных дней уменьшается, поэтому у людей падает содержание витамина D3 в организме. О том, как укрепить организм в холодное время года и что будет в случае его дефицита, RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитриенко.

D3 (холекальциферол) считается самым активным и наиболее важным витамином зимой. Он укрепляет кости, помогает кальцию усваиваться. Из-за дефицита D3, у человека может начаться остеопороз. Вырастет вероятность переломов. Наиболее опасно это для россиян старшего возраста.

Если же в организме будет достаточное количество витамина D3, ему будет проще противостоять инфекциям и недугам. Особенно важно следить за его содержанием тогда, когда началась волна инфекционных заболеваний.

Еще D3 улучшает настроение. При его дефиците, наоборот, возникают депрессия и тревога.

Дмитриенко порекомендовала не начинать принимать D3 самостоятельно. Сначала нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы. В ходе них доктор выяснит, какое количество витамина D есть у человека в крови.

