Перенесшему инфаркт Юрию Куклачеву провели плановую операцию

Представитель артиста Ольга Кардокене добавила, что Куклачева обследовали и провели операцию. Дрессировщика выпишут из больницы уже сегодня.

«Врачи собирались в любом случае ставить кардиостимулятор. Вчера его поставили. Сегодня выписывают», — рассказала Кардокене.

В апреле Куклачев перенес инфаркт. Ему стало плохо во время празднования 75-летия в Москве. В СМИ сообщали, что у циркового артиста защемило нерв, однако причина плохого самочувствия оказались более серьезными.

Ближайшие несколько недель Куклачев будет проходить реабилитацию после перенесенного инфаркта, а затем, если разрешат врачи, сможет вернуться на сцену. Маэстро планирует выступить в театре в Хамовниках уже в середине лета с измененным номером.