Перенесшему инфаркт Юрию Куклачеву провели плановую операцию
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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес плановую операцию. Дрессировщику установили кардиостимулятор после перенесенного инфаркта, сообщает РИА Новости.
Представитель артиста Ольга Кардокене добавила, что Куклачева обследовали и провели операцию. Дрессировщика выпишут из больницы уже сегодня.
«Врачи собирались в любом случае ставить кардиостимулятор. Вчера его поставили. Сегодня выписывают», — рассказала Кардокене.
В апреле Куклачев перенес инфаркт. Ему стало плохо во время празднования 75-летия в Москве. В СМИ сообщали, что у циркового артиста защемило нерв, однако причина плохого самочувствия оказались более серьезными.
Ближайшие несколько недель Куклачев будет проходить реабилитацию после перенесенного инфаркта, а затем, если разрешат врачи, сможет вернуться на сцену. Маэстро планирует выступить в театре в Хамовниках уже в середине лета с измененным номером.