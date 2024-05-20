Юрий Куклачев после инфаркта может вернуться на сцену в середине лета

Ближайшие три-четыре недели народный артист России Юрий Куклачев будет проходить реабилитацию после перенесенного инфаркта, а после, если разрешат врачи, сможет вернуться на сцену, сообщает Telegram-канал Mash .

Маэстро планирует выступить в театре в Хамовниках уже в середине лета с измененным номером. Легендарный дрессировщик больше не будет исполнять трюки, после которых с инфарктом угодил в больницу. Он сможет вернуться к репетициям и выступлениям только с разрешения врачей и одобрения своей семьи не раньше середины июня.

Юрий Куклачев после инфаркта перенес операцию на сердце, во время которой ему установили пять стентов. Теперь ему нужно ежедневно делать специальные упражнения, чтобы реабилитация проходила быстрее. Он находится в Подмосковье, соблюдает все рекомендации врачей, гуляет и общается с близкими.

Ранее Куклачева выписали из больницы, куда он попал 12 апреля. Позднее он записал видео, в котором поблагодарил поклонников за поддержку.