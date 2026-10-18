Крест рухнул на голову и убил священника в Эквадоре Происшествия сегодня в 12:34 Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости»

В эквадорском городе Гуаякиль священнослужитель трагически погиб прямо во время проведения церковной службы. Инцидент произошел во время ежедневной мессы в церкви Неустанной Помощи, которую совершал отец Патрисио Альфредо Санчес Молинари, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Примерно на 27-й минуте богослужения со стены кафедры сорвался деревянный крест — он упал прямо на священника. Момент происшествия попал в объектив камеры. Священнослужитель вел прямую трансляцию литургии для социальных сетей. Богослужение было экстренно остановлено, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Впоследствии в епархии Гуаякиля официально подтвердили смерть отца Санчеса и выразили глубокие соболезнования его семье, родственникам и прихожанам храма. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.