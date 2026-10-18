Бедное животное: москвичей возмутила фотосессия с леопардом в жилой многоэтажке

Жительница Москвы поделилась в соцсетях историей о леопарде, которого привели в жилой дом. По ее словам, хищника заводили в здание ради платной съемки для одной из жительниц. Девушка отмечает, что сама идея фотосессии с диким зверем вызывает у нее жалость к животному.

На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин силой заводили леопарда в подъезд. На шее у хищника был ошейник, за который его тянули внутри здания. Леопард при этом сопротивлялся, упирался лапами в пол, не хотел идти и ложился на живот.

Автор публикации призвала не спешить с выводами и предложила рассмотреть две версии. Согласно первой, леопард может содержаться в приюте, который спасает диких животных: в таком случае платные сеансы помогают собрать средства на их пропитание и уход, и осуждать организаторов не стоит.

По второй версии, речь может идти о коммерческом бизнесе, где зверей держат исключительно ради заработка. Подобная практика, по мнению девушки, оборачивается мучениями для животных и требует обращения в компетентные органы.

Автор видео попросила подписчиков поделиться известной им информацией о ситуации и уточнила, что готова прислать заинтересованным лицам фотографии участников в личные сообщения.

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