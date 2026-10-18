Песков назвал налет дронов ВСУ на Петербург проявлением агонии киевского режима
Фото - © Александр Казаков/РИА Новости
Попытки украинских властей организовать налеты беспилотников представляют собой агонию киевского режима. Они не способны повлиять на общее развитие ситуации, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Москвы на массированный удар БПЛА по Санкт-Петербургу.
Он акцентировал внимание на том, что российская сторона регулярно и планомерно реагирует на выпады Киева. ВС РФ наносят массированные удары, демонстрирующие свою результативность.
Песков подчеркнул, что в действиях киевского режима прослеживаются признаки завершающей стадии агонии. Сопротивление со стороны Украины продолжается, однако коренным образом переломить ход событий это уже не в состоянии.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что один человек погиб во время ночной атаки БПЛА ВСУ. Были ранены пятеро.
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