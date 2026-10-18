Песков назвал налет дронов ВСУ на Петербург проявлением агонии киевского режима

Попытки украинских властей организовать налеты беспилотников представляют собой агонию киевского режима. Они не способны повлиять на общее развитие ситуации, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Москвы на массированный удар БПЛА по Санкт-Петербургу.

Он акцентировал внимание на том, что российская сторона регулярно и планомерно реагирует на выпады Киева. ВС РФ наносят массированные удары, демонстрирующие свою результативность.

Песков подчеркнул, что в действиях киевского режима прослеживаются признаки завершающей стадии агонии. Сопротивление со стороны Украины продолжается, однако коренным образом переломить ход событий это уже не в состоянии.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что один человек погиб во время ночной атаки БПЛА ВСУ. Были ранены пятеро.

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