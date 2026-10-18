сегодня в 13:13

Массоны устроили вечеринку в небоскребе в центре Москвы в честь 15-летия ложи

Представители масонского братства «Великая ложа России „Клио № 37“» устроили закрытое праздничное мероприятие на крыше элитного столичного жилого комплекса в честь юбилея своего подразделения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

По информации источника, порядка 70 участников масонского братства Великая ложа России «Клио № 37» в сопровождении супруг арендовали закрытый VIP-лофт в одном из небоскребов в Чапаевском переулке. Там проживают певица МакSим (Марина Абросимова) и Дима Билан.

При этом обслуживающему персоналу площадки великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов объявил, что локация забронирована под собрание сигарного клуба.

Программа торжества включала гастрономическое представление с обжаркой мяса на открытом огне и выступление кавер-коллектива. Его сценические костюмы лично согласовывали заказчики.

Обязательным требованием к музыкантам было владение репертуаром на нескольких иностранных языках. Однако ключевым треком праздника стала композиция «Матушка-земля», вызвавшая активные танцы гостей.

Общий бюджет закрытого банкета составил ориентировочно 1,5 млн рублей. При этом рэпер Давид Нуриев, выступающий под сценическим псевдонимом Птаха и ранее удостоенный звания Досточтимого мастера ложи России, на статусном мероприятии замечен не был.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.