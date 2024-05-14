Опубликованы первые кадры с Куклачевым после выписки из больницы

Telegram-канал Mash опубликовал первые кадры с 75-летним народным артистом России Юрием Куклачевым после выписки из больницы. Месяц назад легендарный дрессировщик был госпитализирован с обширным инфарктом.

На сегодняшний день Куклачев находится в подмосковном реабилитационном центре. Накануне консилиум врачей решил, что состояние артиста в порядке и отпустили его в сопровождении сына. Однако с условием, что Куклачев как можно дольше не будет возвращаться к работе.

По словам дрессировщика, он прекрасно себя чувствует и намерен соблюдать рекомендации специалистов. Также в ближайшее время Куклачев планирует собрать пресс-конференцию, чтобы рассказать о случившемся и поделиться планами на будущее.

Ранее стало известно, что любимому коту Куклачева не дали навестить его в больнице. Кота Матроскина дрессировщик подобрал на улице в Тульской области, а сегодня 8-летний артист является звездой.