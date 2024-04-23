Любимому коту Куклачева не дали навестить его в больнице

Сейчас дрессировщик чувствует себя хорошо, но быстро устает и скучает по своим подопечным. Поэтому ему хотели в качестве сюрприза привезти 8-летнего Матроскина, но медперсонал оказался против.

Как рассказал сын Куклачева, артист подобрал кота на улице в Тульской области, выходил и многому научил, теперь Матроскин — звезда. А еще он по-особенному мурлычет и похож на валенок.

После перенесенного инфаркта и операции Куклачев идет на поправку. Он ежедневно делает упражнения для укрепления сердца и мышц, наблюдается положительная динамика. Консилиум врачей принял решение выписать артиста ближе к Пасхе.

Юрию Куклачеву стало плохо 12 апреля прямо во время юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити холле». Артиста госпитализировали с жалобами на сердце.