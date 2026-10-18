В Челябинской области продают квартиры по цене двух iPhone

В Челябинской области зафиксирована массовая распродажа жилой недвижимости по рекордно низким ценам. Местные жители опасаются за здоровье на фоне техногенной катастрофы, произошедшей в прошлом веке, сообщает Telegram-канал SHOT .

Граждане спешно избавляются от жилья в населенных пунктах, через которые прошел Восточно-Уральский радиоактивный след. Несмотря на то, что текущие радиационные показатели не превышают допустимых норм, даже прямые наследники отказываются заселяться в доставшиеся им квартиры. Они связывают гибель пожилых родственников от рака с радиационным фактором. При этом владельцы недвижимости делают особый акцент в объявлениях на том, что здания были возведены еще до инцидента 1957 года.

Показательная ситуация сложилась в поселке Береговой с населением менее 1,5 тыс. граждан. Там на продажу выставлено как минимум 19 объектов — фактически по предложению на каждые 80 сельчан.

Двухкомнатную квартиру метражом 43 квадратных метра со скромной отделкой предлагали приобрести всего за 300 тыс. рублей, а трехкомнатные апартаменты выставляли за 400 тыс. В среднем двухкомнатное жилье оценивают в диапазоне 450–700 тыс., а трехкомнатные объекты — в пределах 650–800 тыс.

Береговой примыкает к озеру Пороховое, которое в инвестиционном паспорте Каслинского района за 2023 год фигурировало в перечне объектов с радиационным загрязнением.

Масштабная авария на химкомбинате «Маяк» случилась 29 сентября 1957 года. Отказ охлаждающих установок спровоцировал детонацию резервуара с радиоактивными отходами. Загрязнение затронуло не только Челябинскую, но также Тюменскую и Свердловскую области. Из зон заражения экстренно вывезли порядка 10 тыс. человек.

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