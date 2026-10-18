В Подмосковье наградили победительниц регионального конкурса «Хозяйка села»

15 октября, в международный День сельской женщины, в Московской областной Думе прошла торжественная церемония награждения победительниц регионального конкурса «Хозяйка села» в Московской области. В торжественном мероприятии принял участие заместитель Председателя Московской областной Думы (член фракции КПРФ), член Комитета Думы по аграрной политике и потребительскому рынку Александр Наумов, сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Основная задача конкурса — отметить вклад женщин в развитие сельских территорий, их инициативы в социальной сфере и ежедневную работу на предприятиях аграрного комплекса. В конкурсе приняли участие более 300 женщин из 43 муниципалитетов региона. Главными организаторами конкурса стали: Председатель Московского областного регионального отделения Союза «Женщины России», президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова, первый заместитель председателя Комитета Московской областной Думы по аграрной политике и потребительскому рынку Ася Исаева. А также агрохолдинг «ОСП агро», при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Министерства территориальной политики региона. Победительницы конкурса получили награды по следующим номинациям: «Молодая хозяйка села», «Кладезь мудрости», «Материнский подвиг», «Нежный бизнес», «Работаю на земле», «Хозяйка своего дела», «Хозяйка села».

«Конкурс „Хозяйка села“ — знаковый. Недавно мы отмечали День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А сегодня — Международный день сельской женщины. Подведение итогов конкурса знаменует завершение сбора урожая и начало подготовки к новому сельхоз сезону, к новым победам и свершениям. Сейчас наша страна добилась существенных успехов в производстве аграрной продукции. Наши аграрии каждый год собирают богатый урожай. В перспективе Россия сможет кормить полмира! Я уверен, если такую задачу ставит президент, то она будет выполнена», — подчеркнул в своем приветственном слове зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов.

Он также обозначил, что сейчас наша страна возвращается к своим истокам. Нужно понимать, кто мы есть и, кем мы будем. А наши традиционные ценности невозможны без села. Сельские женщины — главные хранительницы не только домашнего очага, но и хранительницы народных традиций, унаследованных тысячелетней историей нашей Родины. Главные ценности народа сохраняются — на селе.

«Этот конкурс должен развиваться и дальше. Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем сельской женщины и с победой в конкурсе, который начинает свою уверенную поступь. Уверен, что конкурс и далее будет привлекать новых участниц — прекрасных жительниц подмосковных сел», — подытожил свое выступление заместитель Председателя Мособлдумы, член фракции КПРФ, Александр Наумов.

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