Куклачева выписали из больницы после инфаркта

12 апреля во время выступления у 75-летнего артиста случился обширный инфаркт. Спасти Куклачева удалось благодаря грамотным действиям медиков. Скорая помощь приехала вовремя, пациента быстро доставили в подмосковный Красногорск, где экстренно прооперировали.

Сначала врачи планировали выписать артиста к Пасхе, но решили не торопиться, они опасались, что Куклачев слишком рано вернется к работе, хотя ему надо отдыхать.

Ранее сообщалось, что после операции Куклачев чувствует себя хорошо, каждый день он делает зарядку. Вместо артиста на запланированных концертах выступали его дети, но и сам он в ближайшее время хочет вернуться на сцену.