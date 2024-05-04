Дрессировщика Юрия Куклачева выпишут из больницы после майских праздников

Дрессировщика Юрия Куклачева выпишут из больницы после окончания майских праздников. Он перенес инфаркт, однако уже дышит сам и в скором времени планирует вернуться к работе, сообщает SHOT.

На данный момент артист по-прежнему на реабилитации, однако медики выпишут его 13 мая. До этого времени врачи понаблюдают за показателями дрессировщика. На следующей неделе Куклачев сможет выходить погулять по территории больницы.

Юрий Куклачев чувствует себя хорошо, ежедневно делает зарядку и отказался от кислородной маски. Вместо него на концертах пока выступают его дети, однако сам артист в ближайшее время планирует вернуться на сцену.

Куклачеву стало плохо 12 апреля прямо во время юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в столичном «Вегас Сити холле». Его госпитализировали с жалобами на сердце. У артиста был инфаркт. Врачи прооперировали пациента.