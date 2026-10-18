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В Индии грузовик врезался в толпу у храма: 15 погибших, 27 раненых

Происшествия

Фото - © РИА Новости

В индийском Гвалиоре грузовик наехал на верующих, собравшихся у храма. Трагедия произошла в субботу вечером: погибли 15 человек, еще 27 получили травмы. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на местную полицию, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность — водитель не смог удержать машину под контролем. Такую версию озвучил представитель городской полиции.

Пятерых паломников с тяжелыми повреждениями доставили в разные больницы Гвалиора. Остальные пострадавшие отделались легкими травмами.

Другие обстоятельства аварии и возможные меры в отношении водителя пока не уточняются.

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