Юрию Куклачеву стало плохо во время празднования 75-летия в Москве

Mash: Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в Москве

Народному артисту РСФСР и худруку Театра кошек Юрию Куклачев стало плохо во время его юбилейного концерта в столице. Сегодня цирковому артисту исполнилось 75 лет, сообщает SHOT .

По словам помощницы Куклачева, у него защемило нерв. В данный момент здоровью артиста ничего не угрожает. Ближайшие мероприятия с участием Куклачева состоятся 13 и 14 апреля.

Куклачев в честь своего дня рождения проводит юбилейные концерты с 12 по 14 апреля в «Вегас Сити Холле». Все вырученные средства будут направлены на восстановление последствий теракта в концертном зале имени Муслима Магомаева в «Крокус Сити Холле».

Ранее Куклачев рассказал, как в молодости ему на протяжении 6 дней вкалывали морфий из-за тяжелой травмы ноги. Он подчеркнул, что без этого препарата сердце могло не выдержать нагрузки.