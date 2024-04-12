Артист Куклачев вспомнил, как слезал с морфия

Цирковой артист и худрук Театра кошек в Москве Юрий Куклачев вспомнил, как однажды ему на протяжении 6 дней вкалывали морфий — тогда он получил тяжелую травму ноги. По словам звезды, на этой почве он даже поругался с матерью, сообщает kp.ru .

Артист рассказал, что инцидент произошел еще в молодости. На одной из репетиций на него рухнула банка, и ее осколок сильно повредил лодыжку — почти полностью разрезал большеберцовый нерв. После этого врачи начали колоть Куклачеву морфий, поскольку без этого препарата сердце могло не выдержать нагрузки.

После шестидневного приема опиатов Куклачев пришел домой к маме. Увидев состояние сына, женщина сперва решила, что тот пьян. Далее мать Куклачева, узнав о приеме сыном морфия, почти в истерике приказала ему завязывать с таким лечением. По словам артиста, родительница потребовала от него хоть через силу, но терпеть боль в лодыжке, не прибегая к инъекциям морфия.

«И вот она ушла… и я начинаю анализировать — я столько лет страдал, в училище не брали, надо мной смеялись, унижали, а я пробился. И начинаю терпеть. Хотя организм уже начал втягиваться», — признался Куклачев.

По словам артиста, сейчас он старается помогать наркозависимым людям и «очень хорошо понимает, что у них внутри творится». Куклачев добавил, что он даже разработал собственную программу для помощи детям, которые пристрастились к наркотикам. Народный артист, по его словам, бесплатно ездит по исправительным колониям и помогает наркозависимым осужденным.