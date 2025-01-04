Печеночный детокс: врач рассказала, как поддержать орган в новогодние праздники

Поддержать печень в праздники важно, особенно учитывая перегрузки жирной пищей и алкоголем, характерные для новогоднего стола. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Среди таких продуктов можно выделить чай с ромашкой или мятой, которые расслабляют желчевыводящие пути и способствует выведению токсинов. Это легкоусвояемый и натуральный способ начать день. Также можно пить отвары из шиповника — источник витамина С, который стимулирует восстановительные процессы в организме», — посоветовала врач.

Еще одно народное средство — расторопша. Семена этого растения богаты силимарином, который способствует укреплению мембран клеток печени и снижению воспалительных процессов. Чай из расторопши станет натуральным гепатопротектором.

«Для улучшения пищеварения и снятия тяжести с печени помогут специи, такие как куркума и имбирь. Куркума активизирует выработку желчи, а имбирь помогает бороться с воспалениями. Добавление их в блюда или заваривание в виде чая — доступный способ поддержать здоровье», — сказала Сережина.

Простой способ минимизировать вред — запить алкоголь водой в пропорции 20–30 миллилитров алкоголя и 200 миллилитров воды, чтобы уменьшить его концентрацию в организме и снизить нагрузку на печень. Полезно употреблять в пищу продукты с клетчаткой — овощи, зелень, цельнозерновые продукты. Они помогут организму быстрее справиться с токсинами, поступающими в организм.

«Тем не менее полагаться исключительно на народные средства нельзя — при признаках ухудшения самочувствия не стоит откладывать визит к специалисту. Симптомы, которые должны насторожить, — тошнота, тяжесть и боль в правом подреберье, опоясывающая боль в верхней части живота, сильная головная боль, похожая на мигрень», — объяснила эксперт.