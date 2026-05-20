Нутрициолог объяснила, почему ЗОЖ не работает

Нутрициолог Ирина Шиманская рассказала, почему большинство россиян не могут придерживаться здорового образа жизни и срываются после первых попыток изменить привычки.

Минздрав ранее подсчитал, что только 11,5% россиян придерживаются здорового образа жизни. По словам Ирины Шиманской, многие воспринимают ЗОЖ как спорт и «правильную» еду, однако это система, где важны сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

«Стоит убрать любой элемент, и система начинает давать сбои. Можно ходить в зал пять раз в неделю, но при недосыпе, постоянном стрессе и еде на бегу организм будет накапливать дефициты. А может привести к конкретным симптомам и диагнозам. Можно питаться правильно, пить витамины, заниматься спортом. А при этом все равно постоянно уставать, страдать от вздутия, лишнего веса и просыпаться разбитым», — отметила Шиманская в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что резкие ограничения чаще всего приводят к срывам.

«Типичный путь ЗОЖника обычно начинается с понедельника, когда нужно разом убрать все вредное, сесть на строгую диету, записаться на тренировки. Но в большинстве случаев резкий старт приводит к неизбежному срыву и чувству вины. Резкие ограничения в питании организм воспринимает как угрозу. Повышается кортизол, замедляется обмен веществ, усиливается тяга к сладкому и жирному. Жесткие диеты приводят к дефициту питательных веществ. Интенсивные тренировки без восстановления истощают надпочечники. В результате человек с разочарованием возвращается к прежним привычкам», — предупредила Ирина Шиманская.

Нутрициолог рекомендовала внедрять небольшие, но регулярные изменения: короткие прогулки после еды, прием пищи без спешки и телефона, достаточный сон и стакан теплой воды утром. По ее словам, именно системный подход дает устойчивый результат.

