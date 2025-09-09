Невролог предупредила, как недостаток солнца может сказаться на здоровье

Осенняя депрессия чаще всего связана с дефицитом солнечного света, который влияет на выработку серотонина и мелатонина, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Депрессия и тревожное расстройство — сложные состояния, которые возникают в результате сочетания многих факторов. Роль играет генетика и исходные характеристики личности, биохимия мозга и особенности его работы, жизненные обстоятельства, наличие сопутствующих заболеваний, образ жизни и даже рацион. Люди из групп риска особенно подвержены сезонному аффективному расстройству. Проще говоря, осенней депрессии», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что осенняя депрессия возникает в основном из-за дефицита солнечного света. Это приводит к дисбалансу нейромедиаторов серотонина и мелатонина, нарушению циркадных ритмов и изменению гормонального фона.

«Серотонин, который многим известен как гормон радости — это предшественник мелатонина, который часто называют гормоном сна. Человек попадает в замкнутый круг из симптомов: снижается настроение, появляется бессонница, растет тревожность. В таком состоянии организму сложно противостоять стрессу, снижается внимание и концентрация, человек становится апатичным и раздражительным», — рассказала невролог.

Демьяновская отметила, что в таком состоянии многим хочется заесть или запить стресс — появляется тяга к сладостям и фастфуду, алкоголю.