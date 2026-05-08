Ветераны связи Можайского округа почтили память фронтовиков

В Можайске 7 мая, в День радио, ветераны отрасли возложили цветы к памятнику воинам-связистам на Октябрьской площади и почтили их минутой молчания. Участники встречи вспомнили коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День радио, который ежегодно отмечается 7 мая, на Октябрьской площади Можайска собрались ветераны связи, чья профессиональная жизнь была связана с развитием отрасли. Накануне 9 Мая они пришли к памятнику воинам-связистам, чтобы отдать дань уважения тем, кто обеспечивал связь на фронте и не вернулся с войны.

Первым к собравшимся обратился заслуженный работник связи Российской Федерации, обладатель званий «Мастер связи» и «Почетный радист» Владимир Ковалев. Он почти 40 лет проработал в отрасли — от электромеханика эксплуатационно-технического участка до директора Можайского объединенного узла связи.

«Дорогие коллеги, ветераны! В День радио мы чествуем профессию, без которой невозможно представить ни один род войск и ни одну сферу жизни. Накануне 9 Мая наш долг — вспомнить воинов-связистов, которые под бомбежками прокладывали линии связи и обеспечивали командование важной информацией. Многие из них навсегда остались на поле боя. Вечная им память», — сказал Владимир Ковалев.

Почетный гражданин Можайска, председатель координационного совета профсоюзов Тамара Луговцова подчеркнула значимость преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Она поблагодарила ветеранов за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие связи в округе.

Участники встречи возложили венок и цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.