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Невролог Чудинская: недостаток гормонов может привести к ухудшению памяти

«Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти», — сказала Чудинская.

Она отметила, что еще важно правильное питание, содержащее все необходимые витамины, белки и жирные кислоты.

«Для восстановления мозгу необходим сон 7-8 часов в сутки, за это время он очищается от накопленных продуктов обмена веществ», — добавила врач.

По ее словам, поддержание нормального артериального давления в пределах 110/70 — 130/80 также обеспечивает хорошую работу клеток головного мозга. Человеку необходимо контролировать свое артериальное давление.

Невролог объяснила, что память — это высшая корковая функция головного мозга. Напрямую связана с вниманием и эмоциональным состоянием человека. Поэтому тревога, депрессия, отвлечение внимания на множество объектов снижают способность к запоминанию. В случае таких состояний человек может иногда забывать названия известных предметов или события.