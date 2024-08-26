Невролог Чудинская: недостаток гормонов может привести к ухудшению памяти
Работа мозга регулируется гормонами. Недостаток гормонов щитовидной железы, половых гормонов резко ухудшает память, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
«Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти», — сказала Чудинская.
Она отметила, что еще важно правильное питание, содержащее все необходимые витамины, белки и жирные кислоты.
«Для восстановления мозгу необходим сон 7-8 часов в сутки, за это время он очищается от накопленных продуктов обмена веществ», — добавила врач.
По ее словам, поддержание нормального артериального давления в пределах 110/70 — 130/80 также обеспечивает хорошую работу клеток головного мозга. Человеку необходимо контролировать свое артериальное давление.
Невролог объяснила, что память — это высшая корковая функция головного мозга. Напрямую связана с вниманием и эмоциональным состоянием человека. Поэтому тревога, депрессия, отвлечение внимания на множество объектов снижают способность к запоминанию. В случае таких состояний человек может иногда забывать названия известных предметов или события.