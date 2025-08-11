Нет «волшебного» продукта: как при помощи питания укрепить сердце

Для здоровья сердца важен не один продукт, а сбалансированный рацион, в которых входят овощи, орехи, рыба и продукты, богатые омега-3 кислотами, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Не существует одного „волшебного“ продукта для здоровья сердца. Решающее значение имеет общий баланс рациона. Золотым стандартом рациона для защиты сердца считается средиземноморская диета: не менее 500 г овощей в день, полезные жиры из рыбы, орехов, семян, растительных масел, а также умеренное количество белка», — рассказала Уланкина.

Она подчернкла, что наиболее полезны для сердца омега-3 кислоты — они способствуют уменьшению воспаления сосудов. Эти вещества содержит жирная морская рыба, например, лосось, скумбрия, сардины.

«Также важны магний и витамин Е, которые снижают риск аритмии. Их содержат несоленые орехи, особенно миндаль и грецкие. Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% полезнее для сердца, чем молочный, так как содержит антиоксиданты флавоноиды. Эти вещества улучшают кровообращение и снижают риск образования тромбов», — заявила врач.

По словам Уланкиной, выбирая в качестве гарнира картофель, лучше предпочесть тот, что сварен или запечен в кожуре. Он полезнее, чем очищенный, потому что кожура и прилегающий к ней слой мякоти богаты калием, который помогает регулировать артериальное давление и улучшает работу сердца.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. В этот день проводятся мероприятия по повышению осведомленности о важности поддержания здоровья этого органа. Его главная задача — информировать о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости их профилактики.