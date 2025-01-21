Непростая задача: как избежать набора веса при низкой физической активности

Здоровый образ жизни и правильно сбалансированное питание — основа для поддержания энергии, хорошего самочувствия и стройности в любом возрасте. Однако если повседневная активность ограничена работой сидя, то задача поддержания нормального веса становится сложной, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Человек, проводящий весь день сидя, в среднем сжигает около 2000 килокалорий. Для женщин эта цифра составляет примерно 1800, для мужчин — около 2400 килокалорий. Это количество энергии вполне достаточное для обеспечения нормальной жизнедеятельности, но важно следить, чтобы суточное потребление не превышало эти значения», — сказала доктор.

По ее словам, чтобы сохранить стройность, необходимо соблюдать умеренность и принимать пищу 3-5 раз в день с интервалами от 3 до 6 часов. Также не стоит забывать, что ужин должен быть завершен за 2-4 часа до сна. Если ужин был ранним, то рекомендуется съесть за 2 часа до сна около 100 г вареной куриной грудки, чтобы утолить голод, или выпить травяной чай за час до сна, чтобы «обмануть» желудок и легко уснуть.

Диетолог подчеркнула, что качественный сон — не менее важный фактор для поддержания веса. Недосып приводит к тому, что организм ищет дополнительные источники энергии в пище. Из-за этого часто возникает переедание. В среднем люди, которые не высыпаются, потребляют на 400 калорий больше в день. Чтобы избежать этого, нужно спать минимум 7 часов каждую ночь.

«Помимо правильного питания, важно следить за количеством потребляемой жидкости. Чтобы пищеварительная система функционировала нормально, необходимо пить около 2 л чистой воды в сутки», — добавила Джутова.

Как уточнила специалист, важно помнить, что пить нужно именно воду, а не соки или газированные напитки.