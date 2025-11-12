Нейронутрициолог рассказала, почему после сытного обеда клонит в сон

Причина усталости после обеда может быть в том, что человек съел на завтрак и обед. Быстрые углеводы могут привести к утомляемости, сообщила РИАМО основатель Longevity HQ Academy, фармаколог, нейронутрициолог, терапевт медицины долголетия Наталья Молчанова.

«Мозг весит 2% от тела, но расходует 20–25% энергии. Она вырабатывается в митохондриях — встроенных „электростанциях“ внутри каждой клетки. Нейронам нужна глюкоза, чтобы вырабатывать энергию в виде АТФ, передавать сигналы и синтезировать нейромедиаторы — молекулы, которые отвечают за концентрацию внимания и настроение. Работа мозга напрямую зависит от уровня глюкозы из крови», — сказала Молчанова.

Она уточнила, что люди по этой причине едят много сладкого, пытаясь настроить фокус внимания и настроение. Однако это ведет к обратному эффекту.

Специалист пояснила, что важно знать: глюкоза образуется из любых углеводов, не только сладостей (быстрые углеводы), но и цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей (медленные углеводы). Разница — в скорости поступления и снижения уровня глюкозы в крови.

«Пропуск завтрака ухудшает продуктивность мозга на 2% и замедляет реакцию. Систематический обзор 38 РКИ показал преимущество завтрака для памяти. Съедаемый утром белок (30–35 г) необходим для поддержания концентрации внимания в течение дня и снижения переедания», — пояснила нейронутрициолог.

Упадок сил и «туман в голове»

Быстрые углеводы нарушают работу мозга и ведут к усталости. Есть три фазы колебаний глюкозы после еды: пик (0–60 мин.): быстрые углеводы быстро повышают сахар в крови; инсулиновый ответ (60–90 мин.): поджелудочная железа выбрасывает большое количество инсулина для переработки избытка глюкозы и доставки ее в клетки; провал (90–180 мин.): избыточный инсулин усердно работает и часто, снижает сахар ниже исходного уровня — реактивная гипогликемия, упадок сил и «туман в голове».

Например, после фастфуда, сладостей, белого хлеба, белого риса глюкоза подскакивает и резко падает, организм сигнализирует об опасности, кортизол повышается, и мозг не может работать нормально.

«При уровне глюкозы до 3,0 ммоль/л нейроны не получают АТФ-молекулы энергии. Исследования показывают, что тогда снижаются вычислительные способности на 8,4%, замедляется реакция на 32 мс., возрастают ошибки в рабочих тестах памяти, появляются хроническая усталость и инсулинорезистентность», — добавила собеседница.

По ее словам, частые перекусы поддерживают высокий уровень глюкозы, а это ведет к постоянному выбросу инсулина, чтобы утилизировать поступающую глюкозу. Инсулина становится слишком много. Постепенно организм начинает воспринимать это как норму, клетки перестают впускать глюкозу внутрь, а энергия падает. Такое состояние называется инсулинорезистентность, и это приводит к воспалению мозга, повреждению нейронов, снижению скорости мышления, проблемам с памятью и хронической усталости.

