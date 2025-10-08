Скрытый сахар в йогуртах, хлебе и кетчупе представляет наибольшую угрозу, а майонез вреден лишь при злоупотреблении, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой майонеза. По его мнению, этот соус представляет серьезную угрозу и должен быть полностью исключен из рациона россиян.

«Объективно, майонез — лишь один из компонентов питания, и его часто демонизируют незаслуженно. Гораздо большую опасность представляют продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Сахар скрыто присутствует в огромном количестве товаров: от йогуртов и хлопьев для завтрака до соусов, колбас и даже хлеба. Ярким примером служит кетчуп, в составе которого количество добавленного сахара нередко достигает четверти от общего объема продукта», — сказала Филева.

Она добавила, что регулярное избыточное потребление сахара напрямую связано с ожирением, диабетом второго типа и неалкогольной жировой болезнью печени.

«В отличие от майонеза, чей вред в основном связан с высокой калорийностью, избыток сахара оказывает комплексное негативное влияние на обмен веществ. Однако сравнивать вред майонеза, фастфуда, газировок и сахара не совсем корректно, так как это разные категории продуктов с разными механизмами воздействия», — отметила врач.

Как пояснила доктор, фастфуд традиционно объединяет в себе целый набор проблемных компонентов: это и трансжиры, образующиеся при многократной термической обработке масел, и избыток соли, и легкоусвояемые углеводы вместе с сахаром, который добавляют в соусы и напитки.

«Сладкая газировка фактически представляет собой воду с растворенным сахаром, количество которого может достигать 7–10 чайных ложек на один стакан, что провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови. В отличие от них, майонез выступает преимущественно источником жиров. При этом его часто применяют как в составе фастфуда, так и в сложных готовых блюдах, значительно повышая их общую калорийность», — пояснила специалист.

По ее словам, проблема заключается не в отдельном продукте, а в общей культуре питания, где преобладают ультраобработанные, жирные и сладкие продукты. Майонез стал лишь ярким символом этой традиции.

Также ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин высказал мнение, что в стране нужно запретить сосиски и сладкую газировку.

