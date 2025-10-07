«Яд для русской нации»: Милонов призвал запретить майонез

сегодня в 21:39

Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь выступил с резкой критикой популярного российского соуса. По его мнению, майонез представляет собой серьезную угрозу и должен быть полностью исключен из рациона российских граждан, сообщает «Абзац» .

«Это яд для русской нации», — заявил Милонов.

Парламентарий призвал граждан России отказаться от употребления майонеза и прожить грядущий год без этого «зелья».

Ранее Милонов уже показывал свою неприязнь к данному соусу. В прошлом году он инициировал законопроект о запрете использования майонеза в шаурме.

