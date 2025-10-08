Вызывают рак: в России призвали запретить сосиски и газировку

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин считает, что в стране нужно запретить сосиски и сладкую газировку. По его словам, их употребление вызывает рак и диабет, сообщает «Абзац» .

По словам Демина, согласно недавнему исследованию, 50 граммов переработанного мяса повышают риск диабета на 30%, а рака толстой и прямой кишки — на 26%. Стакан газировки увеличивает риск возникновения диабета на 20%, а ишемической болезни сердца — на 7%.

«Особенно опасно это все для детей. Они считают, что, если это продается в магазине, значит, оно безопасно. Если у депутатов есть полномочия запрещать такие продукты, это лучший вариант из всех», — отметил эксперт ВОЗ.

Он предложил и другие меры — размещение маркировки на вредные продукты и повышение налога на такие товары. Все это побудит население переходить на здоровое питание.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов вновь выступил с резкой критикой популярного российского соуса. По его мнению, майонез представляет собой серьезную угрозу и должен быть полностью исключен из рациона российских граждан.

