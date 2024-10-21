Назван ключевой аспект при лечении ожирения

Минимум 150 минут активности нужно в неделю для лечения ожирения

Ожирение — серьезная медицинская проблема, оно может привести к множеству сопутствующих заболеваний. Лечение ожирения требует комплексного подхода, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она пояснила, что подобный подход включает изменения в образе жизни, медицинские вмешательства и в некоторых случаях использование препаратов для снижения веса.

По ее словам, при изменении образа жизни, когда лечишься от ожирения, важна диета.

«Снижение калорийности рациона — ключевой аспект в лечении ожирения. Рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и переработанных продуктов, вести дневник питания для контроля за калорийностью и качеством пищи». — перечислила Тананакина.

Как подчеркнула доктор, регулярные физические нагрузки играют важную роль в снижении веса. При лечении должно быть минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю (например, быстрая ходьба), а еще силовые тренировки не менее двух раз в неделю.

«Работа с психологом или консультантом может помочь изменить привычки питания и образ жизни», — сказала эндокринолог.

Как уточнила врач, поведенческая терапия может включать обучение методам управления стрессом, развитие навыков самоконтроля, установление реалистичных целей по снижению веса.

Она рассказала, что пациенту могут понадобиться и медицинские вмешательства. Они применяются в случаях, когда изменения в образе жизни не приносят результатов. Это может быть медикаментозное (препараты для снижения веса могут быть назначены врачом) или хирургическое лечение (Bariatric surgery (хирургия по снижению веса) может быть вариантом для людей с тяжелым ожирением или для тех, у кого есть сопутствующие заболевания).