Местные или привозные: врач рассказала, какие фрукты полезнее

Врач-эндокринолог Анна Гончарова отметила, что человеческий организм эффективнее реагирует на местные и сезонные фрукты, которые являются привычной частью питания, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Важно различать пищевую аллергию и непереносимость, поскольку фрукты, употребляемые нашими предками на протяжении веков, могут быть менее опасными для здоровья.

Пробуя привозные фрукты, следует проявлять осторожность. Не все экзотические виды вызывают аллергические реакции, и аллергия может развиться даже на привычные продукты, такие как яблоки.

«Самым безопасным фруктом среди тех, что растут далеко за пределами нашей страны, считается банан», — добавила эндокринолог.

Между тем диетолог Ольга Редина рассказала, что гранат следует включать в рацион в холодное время: он полезен для здоровья, богат витамином C и другими питательными веществами.