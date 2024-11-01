Витамины и антиоксиданты: диетолог рассказала, чем полезен гранат

Диетолог Ольга Редина рассказала, что гранат следует включать в рацион в холодное время: он полезен для здоровья, богат витамином C и другими питательными веществами, сообщает «Вечерняя Москва».

«В гранате содержатся антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают уровень стресса. Поэтому гранат очень полезен для профилактики различных заболеваний, таких как онкологические и сердечно-сосудистые», — отметила врач.

По ее словам, регулярное употребление этого фрукта способно снизить уровень холестерина и в крови и артериальное давление. Он также содержит пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника и помогают предотвратить запоры.

С другой стороны, гранат бывает и вреден: некоторые люди могут страдать от аллергии на него. При такой реакции появляются зуд, сыпь и отек, может быть затруднено дыхание, предостерегла врач.