Не хотят идти пешком: родители учеников частной школы в Москве ломают шлагбаумы

В столичном районе Отрадное из-за шлагбаума разгорелся острый конфликт между жильцами домов на Алтуфьевском шоссе и родителями воспитанников частной школы-сада. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

По словам местных жителей, они несколько лет добивались монтажа заградительных конструкций, чтобы защитить придомовую территорию от стихийной парковки такси и постороннего транспорта. После установки шлагбаумов весной этого года устройства начали регулярно подвергаться порче. Причиной стало нежелание родителей учащихся элитного учреждения проходить пешком около 50 метров.

Автомобилисты стремятся высаживать детей непосредственно у крыльца элитной школы. Стоимость обучения в ней начинается от 75 тыс. рублей в месяц при вступительном взносе в 55 тыс.

Как отмечают очевидцы, водители систематически сбивают и ломают стрелы заграждений, объезжают препятствия по тротуарам и газонам, а работники образовательной организации заклеивают датчики скотчем для блокировки шлагбаума в открытом положении. Ситуация обострилась, когда одна из родительниц напала на местного жителя, попытавшегося снять скотч с датчика и зафиксировать происходящее на камеру телефона. Возмущенные граждане направили серию заявлений в полицию с требованием привлечь нарушителей к ответственности.

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