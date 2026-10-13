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Кемеровчанин пойдет под суд за кражу майнинговой техники и хранение оружия

В Кузбассе передали в суд дело местного жителя, обвиняемого в краже оборудования для добычи криптовалюты и незаконном хранении оружия. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Сiбдепо .

По версии следствия, мужчина ночью взломал замок комнаты в общежитии и вынес четыре майнинговых аппарата, восемь вентиляторов, роутер и модем. Он собирался продать технику, но оперативники задержали его раньше.

При обыске полицейские обнаружили у подозреваемого самозарядный карабин «Вепрь-Пионер» и 37 патронов.

Мужчина заявил, что случайно нашел патроны. Полиция Кузбасса, сообщившая о деле, не уточнила, откуда у него карабин.

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