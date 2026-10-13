Тренеры в Шерегеше заявили о плате в 290 тыс руб за право работать на курорте

Автор обращения в соцсетях заявил, что одна из компаний в Шерегеше требует от горнолыжных инструкторов 290 тысяч рублей за возможность обучать туристов, сообщает Сiбдепо .

По словам автора публикации, инструкторы также за свой счет покупают оборудование, проходят дополнительную подготовку и оплачивают подъемники. Он считает, что такие условия могут заставить опытных специалистов покинуть курорт.

«Требования оплатить „возможность работать“ — это издевательство и прямое ухудшение условий развития курорта!» — заявил автор обращения.

Министерство туризма Кузбасса признало разногласия между инструкторами и собственником горнолыжного комплекса, но не подтвердило информацию о плате в 290 тысяч рублей. Представители ведомства назвали конфликт спором о коммерческих условиях и предложили сторонам встретиться для поиска решения.

В министерстве подчеркнули, что квалификационные требования к инструкторам защищают отдыхающих. В регионе ведут специальный реестр специалистов, а на федеральном уровне подготовили законопроект о единых правилах их деятельности. Ведомство выступило за доступные и справедливые условия работы аккредитованных инструкторов.

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