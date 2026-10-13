В Воскресенске сдали в аренду самый бюджетный участок недели

Участок в селе Ашитково городского округа Воскресенск стал самым бюджетным из сданных в аренду на торгах в Подмосковье с 5 по 9 октября 2026 года. Годовая плата составила 264 263,4 руб., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 5 по 9 октября 2026 года в Подмосковье провели 90 земельно-имущественных аукционов. Самый бюджетный участок в аренду расположен в селе Ашитково городского округа Воскресенск. Его площадь — чуть больше 17 соток, назначение — ведение личного подсобного хозяйства. В торгах участвовали два претендента. Итоговая годовая арендная плата составила 264 263,4 руб.

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота остается неизменной или повышается незначительно. Как правило, такие участки находятся не менее чем в 100 км от столицы. Для победы нужно предложить наибольшую цену среди участников.

С начала 2026 года в городском округе Воскресенск победителям аукционов передали 56 земельных участков в аренду и 31 — в собственность. На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ сейчас размещено более 2 тыс. лотов.

Комитет также публикует информацию в мессенджере МАКС: подборки актуальных лотов, сведения о закупках и торгах региона, поиске выставленного имущества и земельных участков, а также подаче заявок на участие в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.