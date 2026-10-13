«Привет, животное!»: владелец паба напал на юриста и оскорбил экс-сотрудницу

В Новосибирске конфликт между руководством паба и бывшей молодой сотрудницей, которой не выплатили зарплату, перерос в силовое противостояние с рукоприкладством и угрозами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia .

Инцидент произошел в одном из гастробаров Новосибирска. 23-летняя местная жительница, работавшая в заведении специалистом по ведению социальных сетей (SMM), более месяца безуспешно пыталась получить причитающиеся ей выплаты за период работы с 20 мая по 20 июня 2026 года на сумму 57,2 тыс. рублей.

Для мирного урегулирования спора и фиксации претензий девушка привлекла профессионального юриста. Пострадавшая пришла вместе с ним на встречу в паб.

Однако конструктивного диалога не получилось. Владелец бара проявил неприкрытую агрессию, начал выражаться нецензурной бранью, набросился на юриста и попытался силой вытолкнуть мужчину из помещения на улицу.

Очевидцы и камеры зафиксировали потасовку прямо посреди зала заведения. После этого на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Разбирательства на этом не прекратились. Позднее тем же вечером собственник гастробара позвонил бывшей подчиненной по телефону, начав разговор с грубых оскорблений в нецензурной форме и уничижительных реплик сексуального характера, пообещав, что «теперь будет, как будет», после чего оборвал вызов.

«Привет, животное! Обиделась, что я перестал тебя е****?», — сказал мужчина бывшей подчиненной во время звонка.

В ответ на хамское поведение и рукоприкладство пострадавшая и другие уволившиеся работники заведения составили официальные заявления в полицию и прокуратуру. Они потребовали провести проверку деятельности гастробара, привлечь виновного к ответственности и обеспечить взыскание законно заработанных денег. Девушка также подчеркнула, что всерьез опасается за личную безопасность.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.