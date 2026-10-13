Аэропорт Эр-Рияда закрыт до 17 октября: рейсы отменяют массово

В Саудовской Аравии сохраняются масштабные перебои с авиасообщением после серии атак 10–11 октября. По подсчетам авиационно-аналитической компании Cirium, 12 октября в стране отменили или не выполнили 486 из 1048 запланированных вылетов — 46,4%. О закрытии аэропорта Эр-Рияда сообщила Ассоциация Туроператоров России (АТОР) .

Тяжелее всего ситуация в Эр-Рияде: 11 октября там не состоялись 353 из 354 рейсов. Согласно авиационному уведомлению NOTAM A3604/26, международный аэропорт имени короля Халида закрыт до 21:00 UTC 17 октября (00:00 мск 18 октября). Когда возобновятся полеты, пока неизвестно.

Ряд авиакомпаний уже продлил отмены. Etihad Airways не полетит по маршрутам Абу-Даби — Эр-Рияд и Абу-Даби — Даммам до 19 октября, а Flydubai отменила рейсы из Дубая в Эр-Рияд, Даммам и Абху по 19 октября включительно. Qatar Airways временно приостановила полеты в Эр-Рияд и Даммам, дату возобновления не объявили. Emirates и Air Arabia также отменили часть рейсов в королевство.

Ограничения затронули и других международных перевозчиков, среди них Lufthansa Group, Air France-KLM, IndiGo, Air India, Gulf Air и Philippine Airlines.

Туристам, которые планируют поездки в Саудовскую Аравию или перелеты с пересадкой, советуют уточнять статус рейса напрямую у авиакомпании. При отмене можно узнать о вариантах переоформления билета или возврата денег.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.

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