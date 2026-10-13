В Подмосковье проектируют и строят 15 спортивных объектов

Три спортивных сооружения в Московской области планируют сдать до конца 2026 года. Всего в регионе проектируют и строят 15 объектов физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Один из трех объектов, которые планируют сдать до конца 2026 года, — физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Ход работ оценили председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Лукичев.

Комплекс строят рядом со школой №30 с конца 2025 года. Его готовность составляет 85%. Здание уже возвели, смонтировали инженерные системы, вентиляцию, электроснабжение и системы пожарной безопасности.

«В физкультурно-оздоровительном комплексе разместится зал для игровых видов спорта и гимнастический манеж. В школьной части будут проходить уроки физкультуры, а общественная откроется для всех жителей округа», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что первый такой комплекс при школе уже работает на улице Фадеева с полной загрузкой. Его создание было одним из наказов жителей, озвученных на встречах.

Учитель математики школы №30 и мама двоих детей Алиса Абдулаева отметила, что ее ученики и дети ждут начала занятий в новом просторном комплексе.

Сергей Лукичев назвал комплекс центром притяжения, где дети смогут тренироваться с квалифицированными наставниками и готовиться к соревнованиям. Он пояснил, что проект инвестиционный: по поручению губернатора Андрея Воробьева такие объекты прорабатывают совместно с инвестором для развития спорта в Подмосковье.

Спортивные сооружения пользуются спросом у жителей. В регионе их строят и ремонтируют, чтобы дать каждому возможность проявить себя.

Игорь Брынцалов также сообщил о планах привлекать больше профессиональных тренеров, используя возможности города и региона. Связь тренировок с образовательным процессом должна помочь спортсменам добиваться результатов на международной арене и представлять город на федеральных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.