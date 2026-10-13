В Подмосковье проводят капремонт домов по новым стандартам

Капитальный ремонт по региональной программе в 2026 году запланирован более чем в 2 тыс. многоквартирных домов Подмосковья. Работы проходят по новым стандартам под постоянным сопровождением специалистов фонда капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году систему капремонта полностью перестроили с учетом ошибок прошлых лет. В регионе перешли на годовые контракты и внедрили техническое обследование с искусственным интеллектом. Каждый этап — от заключения договора до оплаты — находится на личном контроле министра и сопровождается в ручном режиме. За 12 лет в Подмосковье отремонтировали 20 тыс. многоквартирных домов.

В Дедовске модернизировали электросети пятиэтажного дома № 4 на улице Войкова, построенного в 1984 году. В нем живут 112 семей. Освещение улучшили в местах общего пользования, подвальном и техническом этажах, а также во входных группах.

В Мытищах завершили капремонт фасада девятиэтажного дома № 28к1 на Олимпийском проспекте. Площадь работ составила 10 700 м², применена бескаркасная система утепления. Дом обновляют комплексно: в 2025 году здесь отремонтировали плоскую кровлю, внутренний газопровод с датчиками контроля загазованности и фасадный газопровод.

В Дзержинском в доме № 27 на улице Бондарева обновили две системы газоснабжения: фасадный газопровод и внутренний, проходящий по квартирам.

В Воскресенске в доме № 29 на улице Молодежной микрорайона Белоозерский обновили более 1,5 тыс. м² плоской кровли. Рабочие заменили покрытие, утепление, водосток и сопутствующие конструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.