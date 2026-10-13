Аграрии Подмосковья получили 23 золотые медали на «Золотой осени — 2026»

сегодня в 17:05

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области получили 23 золотые медали и дипломы первой категории за развитие племенного и товарного животноводства на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Золотыми медалями и дипломами первой категории отмечены предприятия и научные организации Подмосковья. Среди них — НЦ «Селекцентр», «Бисеровский рыбокомбинат», СХП «Коломенский рыбхоз «Осенка»», «Рыбхоз Клинский», «Совхоз Головково», племзавод «Пойма», «АПК Вохринка», «ТИЭЙЧ — РУС МИЛК ФУД», «Селекционно-генетический центр «Смена»», «Сельхозактивы», «Экоферма Заречье» и Истринская сыроварня Олега Сироты.

Награды также получили Спасский Московский конный завод № 1, «Шепиловская птицефабрика», «Кобб-Раша», «Русский Соболь», «Племенной зверосовхоз «Салтыковский»», «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» («Московское» по племенной работе), ФГБНУ ВНИИплем и ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

КФХ «Былинкино» завоевало золотую медаль в номинации «В агро с комфортом: организация пространства на территории объекта агротуризма». «Овцеводческий Агрокомплекс Спасский» получил благодарственное письмо за создание комфортной и функциональной среды на агротуристическом объекте. Индивидуальный предприниматель, глава КФХ Владимир Цветков отмечен благодарственным письмом за системное проведение мероприятий на таком объекте.

Администрация муниципального округа Шаховская Московской области получила серебряную медаль за активное участие в реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Минсельхозпрод Подмосковья отмечен за активное взаимодействие.

В министерстве подчеркнули, что награды отражают достижения регионального АПК в племенном животноводстве, рыбоводстве, сыроделии и агротуризме. Выставка позволяет предприятиям представить результаты, обменяться опытом и познакомиться с современными решениями для развития отрасли.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.