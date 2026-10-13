Насилие и срок в колонии: чем закончился досуг на базе отдыха в Кузбассе

Сергей Казарян получил пять лет лишения свободы после конфликта на базе отдыха в селе Банново. Суд также назначил ему год ограничения свободы после освобождения, сообщает Сiбдепо .

Суд вынес приговор 6 октября 2026 года. Конфликт произошел вечером 23 апреля. Казарян с тремя знакомыми приехал за своей девушкой Марией, которую встревожило общение с мужчинами на базе. Ссора переросла в драку.

Сергей покинул базу. По словам Марии и его знакомой Екатерины, мужчины не дали им уйти и насильно вернули на территорию. Девушки сообщили, что один из мужчин совершил сексуализированное насилие над Марией, а Екатерину избили и заставили отмывать кровь.

Обе стороны обратились к правоохранителям. Мужчины заявили, что Казарян ранил двоих складным ножом в живот. Эксперты оценили вред одному как тяжкий и опасный для жизни, другому — как легкий. Сергей отрицал умышленные удары: по его словам, он достал нож, чтобы остановить избиение, и мог случайно задеть участников. Один потерпевший сначала объяснил медикам травму падением на штырь, а в суде — желанием избежать разбирательства.

Суд отверг доводы о самообороне: по его выводам, Казарян первым создал конфликт, а мужчины избили его уже после ранений. Семья оспаривает эту последовательность и считает расследование неполным. Родственница обращалась в Следственный комитет, но обращения передавали на региональный уровень.

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