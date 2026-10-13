Психолог Хачатрян объяснила, как мозг создает ложные воспоминания

Люди могут искренне помнить события, которых не было: мозг заполняет пробелы выдуманными деталями. Этот механизм объяснила семейный психолог, эксперт по когнитивным искажениям Мина Хачатрян, сообщает RuNews24.ru .

Хачатрян пояснила, что при воспоминании мозг заново собирает картину из переживаний, услышанного, эмоций и контекста. Исходная версия со временем может стираться. Вымышленные воспоминания называют конфабуляцией: иногда даже опровергающие факты не заставляют человека усомниться в них.

По словам эксперта, особенно восприимчивы к этому дети, люди в состоянии стресса и личностно уязвимые. Повторение ложных сведений и доверие мнению большинства способствуют коллективным искажениям — эффекту Манделы.

Название возникло в 2009 году: исследовательница Фионе Брум обнаружила, что несколько человек помнят смерть Нельсона Манделы в тюрьме в 1980-х. В действительности он вышел на свободу в 1990 году, позднее стал президентом ЮАР и умер в 2013 году.

Хачатрян предложила пример: «А теперь давайте вспомним, какую фразу произносил Львенок в известном советском мультике „Как Львенок и Черепаха пели песню“. „Покатай меня, большая черепаха“? Точно? Вы уверены? Проверьте себя, не стали ли вы жертвой массового искажения информации».

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