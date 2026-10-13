Психолог Хачатрян объяснила, как мозг создает ложные воспоминания
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Люди могут искренне помнить события, которых не было: мозг заполняет пробелы выдуманными деталями. Этот механизм объяснила семейный психолог, эксперт по когнитивным искажениям Мина Хачатрян, сообщает RuNews24.ru.
Хачатрян пояснила, что при воспоминании мозг заново собирает картину из переживаний, услышанного, эмоций и контекста. Исходная версия со временем может стираться. Вымышленные воспоминания называют конфабуляцией: иногда даже опровергающие факты не заставляют человека усомниться в них.
По словам эксперта, особенно восприимчивы к этому дети, люди в состоянии стресса и личностно уязвимые. Повторение ложных сведений и доверие мнению большинства способствуют коллективным искажениям — эффекту Манделы.
Название возникло в 2009 году: исследовательница Фионе Брум обнаружила, что несколько человек помнят смерть Нельсона Манделы в тюрьме в 1980-х. В действительности он вышел на свободу в 1990 году, позднее стал президентом ЮАР и умер в 2013 году.
Хачатрян предложила пример: «А теперь давайте вспомним, какую фразу произносил Львенок в известном советском мультике „Как Львенок и Черепаха пели песню“. „Покатай меня, большая черепаха“? Точно? Вы уверены? Проверьте себя, не стали ли вы жертвой массового искажения информации».
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