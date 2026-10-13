Грибы снова начали расти в лесах Кузбасса в середине октября
В лесах Кузбасса возобновился рост грибов: после небольших заморозков установилась относительно теплая погода, сообщает Сiбдепо.
Грибники публикуют в интернете фотографии осеннего урожая. Помимо маслят, рыжиков, вешенок и поздних опят, они находят подтопольники.
«Природа все равно отдаст свое. Летом совсем было сухо, а сейчас такой урожай», — написал один из авторов снимков.
Специалисты призвали грибников не забывать об осторожности. Медведи по-прежнему бродят по лесам и окрестностям и представляют опасность для людей.
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