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Грибы снова начали расти в лесах Кузбасса в середине октября

В лесах Кузбасса возобновился рост грибов: после небольших заморозков установилась относительно теплая погода, сообщает Сiбдепо .

Грибники публикуют в интернете фотографии осеннего урожая. Помимо маслят, рыжиков, вешенок и поздних опят, они находят подтопольники.

«Природа все равно отдаст свое. Летом совсем было сухо, а сейчас такой урожай», — написал один из авторов снимков.

Специалисты призвали грибников не забывать об осторожности. Медведи по-прежнему бродят по лесам и окрестностям и представляют опасность для людей.

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