Россия обновила стандарт для производства органического вина

Поправки к ГОСТ 33980-2016 позволили официально выпускать органическое вино в России. Сроки его появления на прилавках, в том числе в Кузбассе, пока неизвестны, сообщает Сiбдепо .

Стандарт требует выращивать виноград без генетически модифицированных организмов, синтетических пестицидов и регуляторов роста. Виноградники должны находиться вдали от заводов и трасс, а буферная зона — отделять их от соседних участков. Для удобрения используют компост и навоз, культуры чередуют. Правила также запрещают красители и облучение.

Поправки устранили пробел, который мешал развивать нишевые направления органического производства. Покупатели получат больше выбора и дополнительную гарантию соответствия маркировке «органическое». Авторы изменений ожидают, что рынок органической продукции в России и странах Содружества Независимых Государств станет прозрачнее.

При этом стандарт не относит к органической продукции лесные грибы и ягоды, даже собранные в глухой тайге, а также дичь и рыбу. Органические продукты обычно стоят заметно дороже обычных, поэтому новое вино может оказаться дороже привычного.

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