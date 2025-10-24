Врач: макароны и хлеб можно есть вместе, если контролировать размер порции

«Если сочетание макарон с хлебом кажется вкусным, то можно употреблять эти продукты вместе. При этом нужно строго контролировать размер порции, отдать предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы и цельнозерновому хлебу. Эти продукты имеют более низкий гликемический индекс и содержат больше клетчатки, которая замедляет усвоение углеводов», — сказала Кашух.

Она добавила, что для сбалансированного рациона также нужно добавить овощи, зелень, нежирное мясо или рыбу.

«Также можно взять за основу принцип Гарвардской тарелки. Согласно ему, блюдо нужно условно разделить на 4 части. Две из них нужно заполнить фруктами и овощами (кроме картофеля), еще одну — цельнозерновыми продуктами, в том числе макаронами из твердых сортов пшеницы, и последнюю — белковыми продуктами», — заключила она.

Каждый год 25 октября отмечается гастрономический праздник — Всемирный день макарон. Он был учрежден в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты, состоявшегося в Риме. Сегодня макароны любят по всему миру, а дату отмечают во многих странах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.