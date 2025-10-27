Клетчатка и триптофан: диетолог дала советы по осеннему рациону

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что осенью организму человека требуется больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, сложных углеводов и полезных жиров, и аминокислоты триптофана, который предшествует серотонину — «гормону счастья», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Осенью в рацион желательно включать побольше цельнозерновых: это и цельнозерновой хлеб, и орехи, и каши. Такие продукты являются ценным источником растительной клетчатки, прекрасно питают организм полезными веществами, и после них долго сохраняется чувство сытости», — сказала врач.

По ее словам, в осенний период особенно важно избавлять организм от вредных веществ, и в этом отлично помогает растительная клетчатка. Она не только способствует детоксикации, но и налаживает функционирование желудочно-кишечного тракта, поддерживая оптимальный обмен веществ. Это имеет большое значение для поддержания стройности, укрепления иммунитета и здоровья в преддверии зимы.

При этом эксперт советует избегать чрезмерного употребления жирных мясных блюд осенью. Распространено заблуждение, что подобная пища позволяет накопить энергию к зиме, но это не соответствует действительности. Безусловно источники полноценного белка, такие как мясо, птица и рыба, а также полезные жиры из животных продуктов и нерафинированных растительных масел необходимы в осенний период. Однако не менее важны и углеводы, поскольку они являются главным источником энергии. Пренебрежение углеводами может привести к нарушениям метаболизма, поэтому важно обеспечить их достаточное потребление, подчеркнула специалист.

