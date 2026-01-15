Каждый день или раз в месяц? Как часто можно есть шаурму

Четкой нормы, сколько раз в неделю или в месяц можно есть шаурму, не существует — все зависит от рациона человека, его пищеварения и состава блюда, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Универсального правила нет. Все зависит от вкусов человека, особенностей его рациона и пищеварения. Если собирать шаурму, каждый раз используя новые овощи, разные виды мяса и соусов, а также экспериментируя с подачей, таким блюдом можно разнообразить рацион и спокойно вносить его в меню несколько раз в неделю», — сказала Кашух.

Она уточнила, что готовая шаурма в проверенных точках общепита также может быть полноценным блюдом. Однако заменять ей завтрак, обед или ужин на регулярной основе не рекомендуется: это может сократить разнообразие рациона из-за того, что рецептура в заведениях, как правило, не меняется.

«Кроме того, блюда такого формата зачастую приходится есть на бегу, что может вызывать стрессовую реакцию в организме и снижать качество пищеварения. Важно прислушиваться к своим ощущениям: нет ли тяжести после еды, хватило ли порции, чтобы наесться, не появляются ли вздутие и нарушения пищеварения», — отметила врач.

Кашух уточнила, что для определения персональной нормы того или иного продукта и корректировки рациона следует проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом, диетологом или нутрициологом.

15 января празднуется Всемирный день шаурмы — одной из самых популярных закусок в мире. Форма и содержание шаурмы имеют корни в древних блюдах, таких как ливанский манакиш и турецкий денер. Ближнего Востока. Как правило, шаурма готовится из мяса или курицы. В состав также входят овощи — капуста, огурцы, помидоры, лук и морковь, затем все заворачивают в лепешку.

