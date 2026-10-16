Онищенко заявил, что грипп является самой опасной инфекцией

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией. Им болеют сотни миллионов человек, а после перенесенного заболевания нередко возникают системные осложнения, сообщает РИА Новости .

Онищенко подчеркнул, что недооценивать грипп нельзя. Самым эффективным способом защиты он считает вакцинацию.

В текущем сезоне состав вакцины полностью обновлен. Изменены все три компонента.

«Пока грипп не выделяется, ни в одном субъекте России не превышен уровень заболеваемости, но рост идет», — уточнил Онищенко.

Он также добавил, что в европейской части сейчас похолодало, поэтому ожидается более интенсивный рост заболеваемости.

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