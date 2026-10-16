Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует использовать ядерное оружие в ходе боевых действий против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsmax.

По его словам, в этом нет необходимости.

«Я не стал бы применять ядерное [оружие против Ирана]. В этом нет необходимости для нас», — заявил американский лидер.

Ранее военные США заявили, что Штаты могут применить самую мощную неатомную бомбу в американском арсенале.

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