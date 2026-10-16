USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,77
-0.17 %

Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует использовать ядерное оружие в ходе боевых действий против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsmax.

По его словам, в этом нет необходимости.

«Я не стал бы применять ядерное [оружие против Ирана]. В этом нет необходимости для нас», — заявил американский лидер.

Ранее военные США заявили, что Штаты могут применить самую мощную неатомную бомбу в американском арсенале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.