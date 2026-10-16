Еще 20 беспилотников уничтожили на подлете к Москве
На Москву продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 20 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву», — отметил мэр в мессенджере МАКС.
Собянин также заявил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.
Ранее силы ПВО ликвидировали 59 беспилотников, которые летели в сторону столицы.
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