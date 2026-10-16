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Еще 20 беспилотников уничтожили на подлете к Москве

Спецоперация

На Москву продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 20 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву», — отметил мэр в мессенджере МАКС.

Собянин также заявил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Ранее силы ПВО ликвидировали 59 беспилотников, которые летели в сторону столицы.

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